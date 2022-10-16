Синоптики: в Москве на будущей неделе наступит «глубокая осень»

Около 20% от месячной нормы осадков прольется в Москве 18 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на будущей неделе самым дождливым днем станет вторник, 18 октября. В столице выпадет до 10-12 мм осадков, или почти 1/5 от месячной нормы. Это сравнимо с одним ведром дождевой воды на квадратный метр, сообщили на сайте «Метеовести».

По словам синоптиков, с приближением атлантического циклона в город придет «глубокая осень». В понедельник с самого утра пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +6…+11 градусов, ночью – до +2…+7 градусов.

Ненастная и ветреная погода прогнозируется и во вторник. В дневные часы в столице потеплеет лишь до +7…+12 градусов, прольются интенсивные дожди. В среду в течение суток будет +3…+8 градусов, что вернет погоду в климатическое русло. Вечером и в ночь возможны небольшие осадки.

В пятницу в Москву придет «погожий» скандинавский антициклон: в выходные в городе будет сухо, солнечно, но по-октябрьски прохладно. Ночами воздух начнет остывать до -3…+2 градусов, днем будет максимум +4…+9 градусов.

Как сообщал KP.RU, 16 октября москвичей ждет «последний погожий осенний день». Воздух прогреется до +11…+13 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.