Уголовное дело возбудили после обнаружения тела 14-летнего подростка без одежды в Москве

Уголовное дело об убийстве возбудили после обнаружения голого тела подростка в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения трупа 14-летнего подростка на востоке Москвы. На теле мальчика нашли множественные телесные повреждения, сообщили в Cледственном комитете России по Москве.

Решение о возбуждении уголовного дела приняли по результатам доследственной проверки. В ходе осмотра на теле подростка обнаружили множественные телесные повреждения в области лица и туловища.

Сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители допрашивают свидетелей, родственников и знакомых подростка, изучают записи камер видеонаблюдения и маршрут передвижения несовершеннолетнего.

Как напомнили в прокуратуре Москвы, труп обнаружил прохожий около 13 часов. Тело подростка было раздето, одежда и телефон лежали рядом. Как писал ранее KP.RU, мальчик ушел гулять с друзьями и не вернулся домой.

Теперь ход расследования контролируют в прокуратуре столицы.