При сортировке бытовых отходов в Москве нашли фрагменты человеческого тела Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 16 октября 2022 года работники мусоросортировочной станции, расположенной по 2-й Карпатской улице в городе Москве, при сортировке бытовых отходов обнаружили фрагменты человеческого тела. Как сообщили в Следственном комитете столицы, организована проверка.

Доследственная проверка проводится Солнцевским межрайонным следственным отделом. На месте работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр. Назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы. Эти мероприятия нацелены на установление личности человека, которому принадлежат найденные фрагменты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее на востоке Москвы случайный прохожий обнаружил труп 14-летнего подростка. Мальчик был без одежды, она лежала рядом. На теле обнаружили множественные телесные повреждения. KP.RU писал, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего. Ведется расследование.