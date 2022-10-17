В понедельник в Москву вернутся дожди

В Москве 17 октября ожидается облачная погода и дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в понедельник, 17 октября, ожидается облачная погода и дождь, местами умеренный. В дневные часы воздух прогреется до +8…+10 градусов. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в непогоду порывы могут усилиться до 15 метров в секунду, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, влажность – 66%. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Дождливая и ветреная погода сохранится. Днем температура поднимется лишь до +9…+11 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, во время дождя – до 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что с понедельника в столицу придет «глубокая осень». При этом самым дождливым днем станет вторник: прольется 10-12 мм осадков, то есть около 20% от месячной нормы. Ночами воздух начнет остывать до -3…+2 градусов.