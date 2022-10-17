Синоптик Вильфанд рассказал, когда в столичном регионе выпадет первый снег

В Москве первый снег может выпасть 21 октября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве устойчивый снежный покров обычно образуется в начале декабря, однако редкие снежинки с дождем возможны уже на этой неделе – 21 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что в пятницу в городе прогнозируются небольшие осадки, может появиться мокрый снег. «Это буквально отдельные снежинки», - подчеркнул он.

По словам метеоролога, из-за глобального потепления за последние 70 лет произошли серьезные климатические изменения. Так, еще в середине XX века снег заваливал столичные улицы в середине ноября, в 80-90 годы – примерно 22 ноября, а в начале XXI века – 28-30 ноября.

Вильфанд добавил, что сейчас в столице плотный снежный покров появляется в начале декабря. Однако бывают и исключения, например, иногда снег устанавливается в начале января или в середине ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 17 октября ожидаются дожди и до +10 градусов. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, в непогоду порывы могут усилиться до 15 метров в секунду.