Дмитрий Маликов сопоставил Москву с главными мегаполисами мира

Певец Дмитрий Маликов сравнил Москву с другими мегаполисами Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов в беседе с «Москвич Mag» сравнил Москву с другими крупными мегаполисами. По его мнению, столица значительно опережает многие европейские города по развитию.

«В основном мы ушли вперед. Каждый год все меняется, но из-за пандемии я давно не был в вышеперечисленных городах», - отметил исполнитель.

Маликов рассказал, что в Париже он был два года назад. По его словам, в столице Франции не такие чистые улицы, как в Москве. При этом певец признался, что он влюблен в архитектуру европейского города, для него это самое красивое место в мире.

Сравнивая Москву с Лондоном, Маликов отметил, что жизнь в Англии «дико дорогая». Он считает, что не каждый сможет прожить в это стране «хорошо и достойно».

Российский певец также добавил, что он давно не бывал в Берлине, но собирается в ближайшее время туда поехать. Маликов считает, что в этом городе много замечательных музеев, как и в Москве.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Маликов раскрыл качества настоящего жителя Москвы. По его словам, жители столицы должны переживать и радоваться за свой родной город.