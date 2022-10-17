Синоптик Позднякова объяснила появление «кровавой» Луны в небе над Москвой в ночь на 17 октября

«Кровавая» Луна появилась в небе над Москвой в ночь на 17 октября Фото: Тимур ХАНОВ

Москвичи стали очевидцами необычного атмосферного явления в ночь с 16 на 17 октября: в небе над столицей взошла «кровавая» Луна. По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, спутник Земли «окрасился» в красный цвет из-за повышения влажности в центральной части России с приближением теплого фронта, сообщает РИА Новости.

«У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была», — пояснила специалист.

Она добавила, что Луна кажется желтой, если сухой воздух находится в антициклоне. При этом во влажном воздухе появляется тот самый непривычный красновато-коричневый оттенок спутника.

Снимки необычной Луны облетели Телеграм-каналы и соцсети.

Ранее KP.RU сообщал, что 4 октября в небе над Москвой и Белгородом виднелись вертикальные столбы света. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, атмосферное явление появилось из-за преломления света. Он пояснил, что «световой столб» – это одни из видов гало.