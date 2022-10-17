Синоптик Позднякова не подтвердила информацию о первом снеге в Москве 21 октября

Синоптики опровергли информацию о первом снеге в столице 21 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова опровергла сообщения о первом снеге в столице 21 октября. По ее словам, холодный антициклон не даст возможности развиться облакам, из которых могут посыпаться снежинки, сообщает РИА Новости.

«Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег», - подчеркнула синоптик.

Метеоролог добавила, что первый снег не стоит ждать ни 21, ни 22 октября, потому что в эти дни погоду определит антициклон. Несмотря на то, что он будет холодный, снежные облака все же не смогут образоваться.

Кроме того, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец также заявил, что вероятность выпадения снега 21 октября низкая. В ночь на пятницу прогнозируется переменная облачность, без осадков, возможны небольшие заморозки.

«Не будет никаких снежинок», - резюмировал специалист.

Как сообщал KP.RU, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первый снег в Москве 21 октября.