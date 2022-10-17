Экс-замначальника УГИБДД по Москве Игорь Загрядкий погиб в ДТП на Батайском проспекте

Экс-замначальника УГИБДД по Москве погиб в ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

На юго-востоке Москвы в дорожной аварии погиб бывший заместитель начальника УГИБДД по столице Игорь Загрядский. По предварительным данным, причиной ДТП стала остановка сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вечером в воскресенье, 16 октября, автомобиль экс-замначальника ГИБДД по Москве Загрядского влетел в автобус, который остановился перед ним на светофоре. Авария произошла на Батайской улице. Водитель легковой машины скончался в медицинском учреждении.

«По предварительным данным, причиной ДТП стала остановка сердца у водителя легкового автомобиля. Он умер в больнице», - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД России добавили, что автомобили столкнулись примерно в 18:40 на Батайском проспекте в районе дома 47. Водитель легковушки погиб. Остальные подробности аварии правоохранители не уточнили.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД в Москве. Движение на участке было затруднено: работали четыре полосы из шести.