Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменят 18 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

График движения поездов Горьковского направления МЖД изменится 18 октября. С 9:40 до 15:20 будут проводить ремонтно-путевые работы. Из-за этого электрички будут ходить по скорректированному расписанию. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Ремонтные работы будут проводить на станции Ногинск. За 5,5 часа железнодорожники заменят рельсовую плеть на участке протяженностью 1,2 тыс. м.

В этот период некоторые пригородные поезда Горьковского направления проследуют по измененному графику. Так, три электрички сообщением Захарово — Москва (№6619, 6621 и 6623) отправятся в Москву по укороченному маршруту со станции Электросталь. Обратные поезда (№6608, 6610 и 6614) также будут останавливаться в Электростали, как на конечной станции.

Ознакомиться с новым расписание можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте и в приложении РЖД.

В МЖД просят с пониманием отнестись к вынужденным изменениям.

Ранее KP.RU писал, что с 1 октября из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры изменилось рпсписание электричек Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД.