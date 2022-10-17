Поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 30 октября 2022 года

фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК перейдет на зимний график движения электричек с 30 октября 2022 года. Специалисты проводят сезонные корректировки два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, сообщили в компании.

Так, на Павелецком направлении скорректируют маршрут четырех составов из столицы до Яганово, Каширы и обратно (№ 6991, 6181, 6181 и № 6992). Вместо них будут курсировать поезда до Михнево и Домодедово и обратно (№6391, 6392, 6683 и 6682).

Кроме того, отменят следующие электрички выходного дня: №6993 Москва – Яганово, №6994 Яганово – Москва, №6393 Москва – Михнево и №6394 Михнево – Москва.

На Савеловском направлении пассажиров не будут перевозить два поезда выходного дня. Речь идет о составах № 6354 Москва – Савелово и № 6363 Савелово – Москва.

На Киевском направлении изменится график некоторых электричек из Апрелевки в Москву, из Москвы в Солнечную и обратно. Также в выходные из расписания выведут три поезда: № 6491 Москва – Кресты, № 6492 Кресты – Москва и № 6384 Малоярославец – Москва.

В зимний период отменят также семь поездов на Казанском направлении. Это электрички № 7193 Куровская – Москва, № 7194 Москва – Шатура по субботам, № 6365 Егорьевск – Воскресенск, № 6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям, а также № 6752 Москва – Шиферная, № 6759 Шиферная – Москва и № 7051 Рязань 2 – Москва по воскресеньям. Некоторые маршруты изменят.

Наконец, на Горьковском направлении не будет курсировать поезд №7084 Москва – Владимир.

Ранее KP.RU сообщал, что расписание поездов Горьковского направления МЖД изменят 18 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами.