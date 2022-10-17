Троих сотрудников «Синергии» в Москве арестовали по делу о фиктивных отсрочках от мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих сотрудникой частного университета «Синергия» арестовали по делу о фиктивном зачислении студентов в вуз для предоставления им отсрочки от мобилизации. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы.

Следствие считает, что Григорий Чмелев, Дмитрий Кухарев и Андрей Забавин пообещали молодому человеку зачисление в университет на очную форму обучения. За свои услуги они попросили 180 тыс. руб, которые парень им передал.

Хорошевский суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам в виде заключения под стражу. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Напомним,14 октября стало известно о проверке вуза «Синергия» МВД и московской прокуратурой. Правоохранители узнали о факте трудоустройства лиц в организацию за деньги для получения теми отсрочки. Как писал KP.RU, тогда же прокуратура выявила более 800 случаев предоставления липовых справок для уклонения от мобилизации несколькими сотрудниками вуза.