Столичные предприниматели более 15,6 тысячи раз обратились за земельно-имущественными консультациями

Спикерами и экспертами на вебинарах становятся сотрудники Госинспекции по недвижимости, специалисты Росреестра, городских департаментов городского имущества и экономической политики и развития Фото: Shutterstock

Информационно-консультационный центр при Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, продолжает решать важные для бизнеса вопросы по использованию земли и городской нежилой недвижимости. Напомним, профилактику нарушений и постоянное обучение предпринимателей центр проводит с 2019 года. Подробнее о его работе за последние девять месяцев рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«С января по сентябрь 2022 года состоялось 77 встреч наших специалистов с представителями бизнес-сообщества и гражданами – как в онлайн-, так и в офлайн-форматах, - отметил глава ведомства. - Все семинары, вебинары, стратегические сессии, мастер-классы проводятся на бесплатной основе. Для участия в них достаточно регистрации».

По его словам, в этом году обучение в центре прошли около шести тысяч слушателей. Им не только объясняют общие положения действующих в земельной сфере законов, но делают разбор конкретных ситуаций.

«С начала года специалисты Госинспекции провели более 15,6 тысячи индивидуальных консультаций», – уточнил Бобров.

Во время обучающих встреч с представителями бизнеса обсуждаются основные земельно-имущественные вопросы. Среди них - особенности оформления и использования земли и нежилой недвижимости, все самое важное о самострое, в том числе и законность возведения капитальных и временных сооружений. Специалисты также разбирают с предпринимателями такие темы, как нюансы работы с объектами культурного наследия, открытие летних кафе и бахчевых развалов. Собственникам и арендаторам недвижимости рассказывают в том числе об онлайн-ресурсах и удобных сервисах.

Спикерами и экспертами на вебинарах становятся сотрудники Госинспекции по недвижимости, специалисты Росреестра, городских департаментов городского имущества и экономической политики и развития, московского бюро технической инвентаризации и разных профильных ведомств.

Анонс ближайших онлайн-мероприятий - на сайте mos.ru в новостной ленте Госинспекции по недвижимости.