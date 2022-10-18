Около 12 тысяч случаев парковки на велодорожках выявили в Москве в 2022 году

МАДИ выявила 12 тысяч случаев парковки на велодорожках Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве за девять месяцев 2022 года специалисты МАДИ выявили порядка 12 тысяч случаев парковки на улицах с велодорожками. Автомобилисты оставляли свои машины под запрещающими знаками, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

При этом с начала 2022 года за эти нарушения на спецстоянки переместили около двух тысяч автомобилей. Водителей просят парковаться лишь в разрешенных местах.

«Оставлять авто на велодорожке нельзя — это может привести к травмам у велосипедистов или серьезной аварии», — подчеркнули в Дептрансе.

Горожане могут сообщить о неправильной парковке по номеру МАДИ - +7(495)540-76-56.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2022 году за неоплату парковки в Москве эвакуировали 45 автомобилей. Общий долг водителей превысил 11,7 миллиона рублей. На штрафстоянки попали и престижные иномарки – семь «Мерседесов», четыре «БМВ», три «Тойоты», два «Порше» и два «Лексуса».