Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы за стрельбу на Красной площади в 2021 году

Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверской суд Москвы признал акциониста Павла Крисевича виновным по делу о хулиганстве. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима за стрельбу на Красной площади, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Назначить Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявил судья.

Напомним, акциониста Павла Крисевича задержали 11 июня 2022 года на Красной площади. Сначала он два раза выстрелили их охолощенного пистолета в воздух, а потом себе в голову. Правонарушители доставили в отделение полиции по району Китай-город. В отношении его возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». По делу также проходила журналистка Вероника Самусик, она снимала акцию Крисевича на видео. Женщину не стали арестовывать.

Ранее KP.RU сообщал, что хулиган взорвал банкомат петардой на станции метро «Нагатинская» в Москве.