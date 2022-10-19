Детеныш гигантских цепкохвостых сцинков родился в Московском зоопарке впервые за 30 лет

Рептилий можно увидеть в павильоне «Террариум» Фото: мэрия Москвы

В Московском зоопарке впервые за 30 лет родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Это краснокнижные ящерицы с Соломоновых островов, в дикой природе они обитают лишь на территории данного архипелага в Тихом океане, сообщили на сайте столичной мэрии.

Вывести потомство у гигантских цепкохвостых сцинков непросто. Они не только осторожны и скрытны, но и моногамны. Поэтому специалисты зоопарка имитируют в их вольере природный климат родины: в нем температура держится на уровне +25…+26 градусов. Кроме того, для рептилий воссоздали и частичку тропического леса с мхом, растениями и бревнами.

Спустя четыре года после появление гигантских ящериц в столичном зоосаду, у них на свет появился малыш. Он окреп, немного подрос и начал изучать мир. В течение года маленький сцинк будет жить рядом с матерью.

С рождения детеныш сцинков питается самостоятельно. В его рацион входят петрушка, салаты айсберг и романо, цветы гибискуса, гусеницы и прочее.

Посетители зоопарка помогут посмотреть на семейство краснокнижных ящериц в павильоне «Террариум».

Вес взрослых рептилий составляет от 500 до 800 граммов, а длина тела – от 60 до 70 сантиметров. У ящериц длинный цепкий хвост, развитые конечности и пальцы с острыми когтями. Окрас их – зеленовато-серый, оливковый или зеленый со светлыми полосами. Большую часть времени сцинки проводят в укрытиях.

Ранее KP.RU сообщал, что спасенного от контрабандистов венценосного голубя приютили в Московском зоопарке. Птицу можно увидеть на территории экспозиции «Дом птиц».