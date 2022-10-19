Басманный суд Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании»

В Басманный районный суд поступило анонимное сообщение о «минировании» Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в Басманный районный суд поступило анонимное сообщение о «минировании». На место выехали оперативные службы города. Специалисты проверят информацию о предполагаемых взрывных устройствах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что сегодня в столичном суде должно состояться рассмотрение иска московского управлению Министерства юстиций РФ о ликвидации общественной организации «Сохнут» (еврейское агентство). Однако из-за угрозы взрыва заседание откладывается.

Ранее KP.RU сообщал, что 5 октября несколько судов столицы эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Работу приостановили Зюзинский, Черемушкинский, Перовский и Дорогомиловский суды. Кроме того, сообщение о заложенной взрывчатке также получил Никулинский суд. Территория была оцеплена, людей выводили на улицу. На месте работали службы быстрого реагирования.