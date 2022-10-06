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Происшествия6 октября 2022 9:59

Несколько судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Речь идет о Зюзинском, Черемушкинском, Дорогомиловском и Перовском судах
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Несколько судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве сотрудников и посетителей нескольких районных судов эвакуировали после анонимной угрозы о «минировании». Работу приостановили Зюзинский, Черемушкинский, Перовский и Дорогомиловский суды, сообщает MSK1.RU.

Специалисты московских экстренных служб уже приступили к проверкам в зданиях. По информации «Москва 24», сообщение о заложенной взрывчатке также получил Никулинский суд. Территория оцеплена. Эвакуированные люди стоят на улице.

Ранее KP.RU сообщал, что в логистическом центре «Почты России» в Новой Москве нашли муляж мины. Имитацию взрывного устройства обнаружили в одной из посылок. По информации компании, эвакуация не потребовалась. Служба безопасности изолировала посылку и вызвала на места саперов. Логистический центр не прекращал работу.

Кроме того, 9 сентября сообщение о «минировании» поступило в базу ФСИН в Москве. В этот же день неизвестные заявили об угрозе взрыва в женском СИЗО №6.