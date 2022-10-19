Диетолог из Москвы назвала самые вредные конфеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, а также кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала изданию URA.RU, какие конфеты самые вредные. Так, наиболее опасными для человека считаются те сладости, которые содержат большое количество сахара, ароматизаторов и красителей.

Эксперт отметила, что помимо показателей отдельной конфеты, на уровень вредности для здоровья человека влияет и количество съеденных сладостей, а также присутствие других углеводных продуктов в рационе.

Диетолог добавила, что для тех, кто следит за своим здоровьем, производят конфеты без содержания сахара. Его заменяют стевией. Также есть сладости на основе ягод и фруктов.

Дарья Русакова подчеркнула, что в случае с шоколадом, лучше выбирать тот, в котором не менее 50-60% натурального масла какао.

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