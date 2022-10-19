Депздрав Москвы: горчичники и банки не помогут при ОРВИ, а только усугубят ситуацию

При ОРВИ действенны процедуры ингаляции: пар разжижает мокроту и очищает слизистые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горчичники не могут прогреть бронхи и легкие при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Наоборот, их применение может навредить больному человеку, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрея Тяжельникова.

Врач пояснил: раньше считалось, что горчичники и банки стимулируют кровообращение. Однако на самом деле они не прогревают внутренние органы, а только увеличивают температуру тела. Кроме того, банки нередко вызывают кожные раздражения и аллергию.

По словам специалисты, при ОРВИ действенны процедуры ингаляции: пар разжижает мокроту и очищает слизистые. При этом Тяжельников не рекомендует москвичам дышать над картошкой, ведь так можно обжечься. Также ингаляции противопоказаны при повышенной температуре.

Специалист напомнил, что лучшей защитой вирусов является вакцинация.

«Прививка значительно снижает риск заражения в период распространения инфекции, а если человек все же заболевает, то переносит болезнь в легкой форме», - подчеркнул врач.

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