Басманный суд Москвы возобновил работу после сообщения о «минировании»

Специалисты экстренных служб завершили проверку в Басманном суде, тревога оказалась ложной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Басманный районный суд возобновил работу после экстренной эвакуации из-за угрозы взрыва. Сотрудники экстренных служб завершили проверку задания. Взрывные устройства не обнаружили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Буравцову.

«Проверка здания суда завершена. Опасных предметов в учреждении найдено не было. Сотрудники суда вернулись на свои рабочие места, суд возобновил работу в обычном режиме», — рассказала она.

Ранее в Басманный суд по электронной почте поступило анонимное сообщение о заложенной в здании взрывчатке. В связи с этим из суда вывели всех сотрудников и посетителей.

Как сообщал KP.RU, утром 19 октября Басманный суд Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения о «минировании». В среду здесь должно было состояться рассмотрение иска о ликвидации сионистской организации «Сохнут». Слушание перенесли.