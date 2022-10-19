Около трех тысяч грузовиков и автобусов эвакуировали в Москве за неправильную парковку

Неправильная парковка крупногабаритного транспорта — это высокая вероятность ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве с начала этого года за неправильную парковку на штрафстоянки переместили почти три тысячи грузовых машин и автобусов – 1970 и 820 транспортных средств соответственно. Крупногабаритные авто эвакуировали, чтобы избежать аварий и освободить парковки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

«Неправильная парковка крупногабаритного транспорта — это высокая вероятность ДТП, ведь он закрывает обзор и сильно мешает проезду», — пояснили специалисты.

Специально для перемещения автобусов и грузовиков в «Московском паркинге» есть большегрузные эвакуаторы. Всего их восемь штук.

В Дептрансе напомнили: решение об эвакуации автомобилей приминают сотрудники МАДИ или ГИБДД. Сообщить о неправильно припаркованных фурах и автобусах можно по номеру 102, 112 или по телефону МАДИ – 8(495)540-76-56.

Ранее KP.RU сообщал, что около 12 тысяч случаев парковки на велодорожках выявили в Москве в 2022 году. На спецстоянки эвакуировали две тысячи машин.