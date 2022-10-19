Эстакада-съезд с МСД на Волгоградском проспекте готова почти на 50%

Длина сооружения составит 710 метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве почти наполовину завершено строительство эстакады-съезда с южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) со стороны Каширского шоссе на Волгоградском проспекте. Работы идут от Грайвороновской до Шоссейной улицы, сообщается на сайте столичной мэрии.

Сейчас специалисты занимаются возведением подпорных стен и надвижкой металлоконструкций пролетных строений. Длина сооружения составит 710 метров. Автомобили будут ездить по двум полосам в одном направлении.

В будущем на участке появятся дороги протяженность 10,4 километра, в том числе пять эстакад: съезды на МСД с Волгоградского проспекта в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, съезды через Волгоградский проспект, съезд с МСД на «Волгоградку» и в сторону области. Сейчас южный участок МСД готов на 53%.

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание жителей 20 столичных районов с населением около 2,5 миллиона человек. Речь идет о Лефортово, Перово, Соколиной Горе, Марьино, Люблино, Текстильщика, Царицыно, Чертаново, Бирюлево и др.

Ранее KP.RU сообщал, что абонементы на проезд по платным участкам трасс М-4 и М-11 подорожают в октябре. Тарифы увеличат примерно на 10 процентов.