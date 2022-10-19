Аналитики рассказали, в каких районах Москвы можно купить самые недорогие однушки

Аналитики рассказали, в каких районах Москвы самые недорогие однушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса «Домклик» рассказали, что недорогие однокомнатные квартиры можно купить в районах Бибирево и Лосиностровский. Об этом пишет «РИА Новости».

Так, за жилье площадью в 35 квадратных метров придется заплатить 7,8 млн рублей.

За аналогичную квартиру в районах Северное и Южное Медведково, Метрогородок, Люблино и Алтуфьевском просят чуть больше. Там цены доходят до 8,6 млн рублей.

Если же хочется сэкономить еще больше, то эксперты предлагают обратить внимание на жилье в Новой Москве (ТиНАО). В поселении Новофедоровское квартиру можно приобрести за 5,1 млн рублей, а в Филимоновском – за 6,9 млн.

Дороже всего жилье обойдется в центре столицы. Рекорд поставили застройщики Якиманки, где стоимость однушки составляет 88 млн рублей. На вторичном рынке можно найти квартиру 23 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что арендуют в Москве чаще всего однокомнатные и четырехкомнатные квартиры. Спрос на съем жилья вернулся к допандемийным показателям.