Свыше 600 фонтанов «законсервировали» на зиму в Москве

В 2022 году сезон фонтанов в Москве стартовал 1 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все фонтаны Москвы, коих в столице насчитывается свыше 600, прошли консервацию в преддверии зимнего сезона, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. До начала следующего сезона их будут обслуживать около 350 сотрудников.

- Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения, — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Далее с фонтанов снимают системы подсветки и струеобразующие элементы, ставят заглушки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

Всю зиму фонтаны будут регулярно осматривать и чистить, откачивать талую воду, убирать снег и наледь, следить за инженерными коммуникациями, проводкой, системами вентиляции.

Как сообщал KP.RU ранее, работы по консервации фонтанов начались 1 октября 2022 года.