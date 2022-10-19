Число аварий с участием мотоциклистов в Москве уменьшилось на 15,8% с начала года

В Москве с начала 2022 года произошло 576 ДТП с участием байкеров Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве с начала 2022 года произошло 576 ДТП с участием байкеров, по сравнению с прошлым годом показатель сократился на 15,8% (минус 108 случаев), сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, на 18,2% уменьшилось и количество погибших в таких авариях, а на 17,6% - раненых. Больше всего летальных случаев зафиксировали на востоке столицы и в ТиНАО – погибло семь и шесть человек соответственно.

В столице осенью довольно переменчивая погода, жителей просят отказаться от поездок на мотоциклах до весны.

«По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы продолжим повышать безопасность движения в городе, но просим водителей соблюдать скоростной режим, очередность проезда и правила перестроения — это самые популярные нарушения, из-за которых происходят аварии», - подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что около трех тысяч грузовиков и автобусов эвакуировали в Москве за неправильную парковку. Крупногабаритный транспорт перевозят большегрузные эвакуаторы.