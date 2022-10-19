Экс-игрок ЛФК «Локомотив» Максим Артемов найден мертвым в Москве

Спортсмен выпал из окна 17-го этажа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве погиб воспитанник «Спартака», бывший игрок любительского футбольного клуба (ЛФК) «Локомотив» Максим Артемов. 26-летний спортсмен выпал с 17-го этажа высотки, сообщает «КП-Спорт».

Тело экс-игрока ЛФК «Локомотив» обнаружили на козырьке подъезда. Подробности гибели футболиста не сообщаются. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Правоохранителям предстоит установить все детали случившегося.

Максим Артемов был воспитанников спартаковской футбольной академии. На протяжении своей спортивной карьеры он выступал за «Олимпиец» (Нижний Новгород), «Днепр» (Смоленск). С 2014 по 2015 года Артемов играл в любительской лиге «Локомотива».

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