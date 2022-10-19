Грузовик, такси и легковой автомобиль столкнулись на 46-м км МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 46-го километра МКАД на юго-западе Москвы грузовик протаранил такси, а то в свою очередь врезалось в ехавший в крайнем левом ряду легковой автомобиль, следует из видео произошедшего, опубликованного в телеграм-канале столичного Дептранса.

О пострадавших пока ничего неизвестно, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы.

После аварии движение на этом участке Кольцевой было сильно затруднено, перекрывались четыре полосы из шести, но сейчас трафик полностью восстановлен. Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение затруднено незначительно.

Ранее KP.RU рассказал о постепенном сокращении количества аварий с участием мотоциклистов в Москве. При этом наибольшая часть аварий, в которых погиб как минимум один человек, зафиксировано в Новой Москве и на востоке столицы.