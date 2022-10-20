Столкнувшиеся грузовики частично перекрыли движение по улице Медынской на юге Москвы

О пострадавших при столкновении не сообщается Фото: Департамент транспорта Москвы

Около семи утра 20 октября в начале Медынской улицы на юге Москвы столкнулись два грузовика, сообщает столичный Дептранс. ДТП с участием грузовых автомобилей произошло напротив дома № 4 корпус 2.

В результате оказалось затруднено движение на участке. Пока машины пропускают только по одной полосе из четырех.

О состоянии водителей столкнувшихся машин неизвестно. Сотрудники оперативных служб города продолжают работать на месте происшествия в Бирюлево Западном.

Накануне, 19 октября, двойная авария произошла на 46-м километре МКАД. Как сообщал KP.RU, грузовой автомобиль протаранил следовавшее в попутном направлении в соседнем ряду такси, а то, в свою очередь, врезалось в легковой автомобиль, который двигался в крайнем левом ряду. Движение на отрезке Кольцевой было перекрыто, но сейчас освобождено.