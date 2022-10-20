Иосиф Пригожин сравнил цену своего дома в Швейцарии с квартирой в Москве

Иосиф Пригожин и Валерия приобрели загородный дом в Швейцарии, чтобы регулярно навещать учащихся за границей детей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин назвал цену своего загородного дома в Швейцарии, сопоставимую с ценой трехкомнатной квартиры в комплексе «Москва-Сити» в центре столицы. При этом супруг певицы Валерии в интервью «Пятому каналу» отметил, что первый вариант и с точки зрения покупки, и с точки зрения содержания дешевле, чем объект недвижимости в Подмосковье.

Дом в Европе звездная пара купила еще в середине нулевых. Он стал удобным вариантом для того, чтобы навещать детей, получающих образование за границей. Иосиф Пригожин отметил, что от дома ему требовалось немного.

- На втором этаже за 18-20 лет был два раза. Я люблю вообще одноэтажный домик. <…> Я люблю большую гостиную, большую спальню. Больше мне ничего не надо, - признался супруг Валерии.

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