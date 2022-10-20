Прокатившихся в метро зацеперов задержали в Москве

Прокатившихся от «Павелецкой» до «Театральной» зацеперов задержали в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столичном метро задержали двоих зацеперов, нарушивших требования транспортной безопасности. Парни ухватились за поручни последнего вагона и проехались от станции до «Театральной», пишет «МВД Медиа».

В полицию о нарушителях сообщили очевидцы. Парней задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении одного из них, 19-летнего жителя столицы, составили административный протокол за нарушение транспортной безопасности. Суд назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.

Второму молодому человеку, 16-летнему подростку из подмосковного Видного, помимо статьи о нарушении транспортной безопасности, также вменяют и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Также протокол составлен и в отношении его законного представителя, за несоблюдение правил воспитания.

Административные материалы направили для рассмотрения и принятия решения в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее KP.RU сообщал о трагедии, случившейся с подростком-зацепером. Мальчик забрался на крышу электрички, где его убило ударом тока.