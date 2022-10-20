Таксист попытался изнасиловать заснувшую пассажирку на северо-востоке Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

На северо-востоке Москвы таксист воспользовался тем, что пассажирка уснула, совершил с ней действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать. Женщина проснулась, оказала активное сопротивление и смогла сбежать, рассказали в Следственном комитете столицы.

Произошел инцидент ночью 10 октября 2022 года на улице Академика Королева. 28-летний водитель такси воспользовался тем, что 36-летняя пассажирка уснула, пересел к ней на заднее сиденье и стал домогаться. Женщина проснулась и поэтому попытка изнасилования оказалась безрезультатной.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в домогательствах. Причастность фигуранта к попытке изнасилования подтвердили. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении таксиста под стражу.

Ранее в Москве таксист решил ограбить пьяного клиента. Как писал KP.RU, водитель воспользовался пальцем спящего пассажира, разблокировал телефон и перевел с банковского счета себе деньги.