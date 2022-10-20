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Общество20 октября 2022 13:24

В Москве качество воды проверили более 2 млн раз с начала 2022 года

Воду проверяют по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве за качеством воды следят круглосуточно

В Москве за качеством воды следят круглосуточно

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды. Она проверяется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям, сообщили в Телеграм-канале Комплекса городского хозяйства.

В столице используют свыше 13 километров водопроводных сетей, ежедневно потребляется 2,8 миллиона кубометров. Контроль качества воды начинается с водохранилища, где природную воду отбирают на разной глубине. Забор проб выполняют как минимум в 250 точках.

Кроме лабораторного контроля функционируют более 500 автоматических анализаторов. Устройства размещают на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Они проверят воду на мутность и электропроводимость. Также приборы отслеживают изменения цвета воды.

«За качеством воды следим круглосуточно. При необходимости корректируем технологию водоподготовки», - добавили в КГХ.

Ранее KP.RU сообщал, что коммунальщики Москвы стали вдвое чаще подметать дороги от опавшей листы. Теперь они очищают проезжую часть и тротуары четыре раза в день.