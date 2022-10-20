Тишковец дал совет автомобилистам Москвы о смене летней резины на зимнюю

Со сменой резины автомобилистов призвали не торопиться Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Автомобилисты Москвы могут не торопиться с заменой летней резины на зимнюю, в запасе есть еще как минимум две недели, заявил РИА Новости ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик напомнил, что критической для езды на летних шинах температурой является показатель ниже 5 градусов тепла, а пока длительных периодов со столь низким прогревом воздуха не было и не ожидается.

- Следующая, финальная неделя октября станет, по всей видимости, заключительной в сезоне автомобильной осени. Хотя среднесуточная температура в отдельные дни и окажется чуть ниже +5, но основные осадки, которые пройдут преимущественно во второй половине недели, по-прежнему ожидаются в жидком агрегатном состоянии, то есть в виде дождей, - предупредил Евгений Тишковец.

Он добавил, что назвать конкретные сроки для смены летних шин на зимние можно будет только в конце октября.

Ранее KP.RU предупредил о резком похолодании с середины недели с 17 по 23 октября в Москве.