Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

С 4 по 8 ноября закроют участок оранжевой ветки «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Фото: М. Денисова Фото: мэрия Москвы

В Московском метрополитене с 4 по 8 ноября закроют участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Здесь будут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На время работ пассажиры могут воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), Большой кольцевой линией (БКЛ), Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую, а также наземным транспортом. Кроме того, около закрытого участка пустят компенсационные автобусы.

Ограничение в преимущественно пройдут в выходные, когда людей в транспорте меньше. Пассажиров просят заранее планировать маршруты и избегать поездок в час пик.

Троицкая линия метро протянется от станции ЗИЛ до города Троицка (Новая Москва). После ее открытия улучшится транспортная доступность для десятков тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщал, что количество пересадок на БКЛ с диаметров вырастет до 19 с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Пассажиры смогут экономить время в дороге.