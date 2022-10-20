РБК: пять станций Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 12 ноября 2022 года

Пять станций зеленой ветки метро могут закрыть на полгода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве планируют закрыть несколько станций зеленой (Замоскворецкой) ветки метро из-за ремонта участка между «Кантемировской» и «Царицыно». Кроме них работать не будут «Технопарк», «Коломенская» и «Каширская», сообщает РБК со ссылкой на презентацию транспортного блока столичного правительства.

В Дептрансе не стали комментировать изданию сообщение о закрытии пяти станций подземки. При этом, по словам представителей московского метро, плановое информирование пассажиров начнется в ближайшее время, когда появится конкретика.

По данным источника, станции Замоскворецкой линии временно перестанут работать с 12 ноября. Ориентировочно, их откроют через полгода. Точные сроки станут известны после разработки проекта ремонта аварийного участка. Эти станции обслуживают около 200 тысяч пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что участок Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закроют с 4 по 8 ноября. Это связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии. На время работ возле станций будут ходить компенсационные автобусы.