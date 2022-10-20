Движение на «зеленой» ветке метро Москвы ввели в график

На северном участке Замоскворецкой линии (2) были временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене на северном участке зеленой ветки подземки (2) временно увеличили интервалы движения проездов для проверки инфраструктуры, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 20 октября.

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов…», - сказано в сообщении.

Движение поездов скорректировали в час пик, у платформ скопилось большое количество пассажиров. В 19:19 движение составов на Замоскворецкой линии начали вводить в график.

Ранее KP.RU сообщал, что пять станций Замоскворецкой линии метро планируют закрыть с 12 ноября 2022 года. Это связано с ремонтом аварийного участка между «Кантемировской» и «Царицыно». Ориентировочно, их откроют только через полгода. Плановое информирование пассажиров начнется в ближайшее время. Эти станции обслуживают около 200 тысяч человек.