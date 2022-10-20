Медведя по кличке Гром вывезли из Донбасса в Московский регион

Московский зоопарк вывез бурого медведя Грома из Донбасса в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных. Фото: ЛИЦ

Вывезенного из Донбасса бурого медведя Грома эвакуировали в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных. Несколько месяцев хищник находился в стрессе из-за звуков взрыва, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Телеграм-канале.

Косолапого увезли из города Кременная, расположенного в Луганской народной республике, то есть в непосредственной близости от зоны боевых действий. Гром около десяти лет прожил на территории пивного завода: там он нем заботились сотрудники. Сейчас в этом месте животному находиться небезопасно.

Транспортировать медведя помогали активисты Общероссийского народного фронта. Животного ввели в сон, переместили в транспортную клетку и повезли в столичный регион. «Благодаря слаженным действиям всех участников спасательной операции, медведь благополучно добрался до зоопитомника», - добавила Акулова.

Эвакуированный мишка находится под наблюдением ветврачей. Ему 16 лет, он крупный и упитанный. У животного большие проблемы с зубами. Как только он привыкнет к новому месту, их начнут лечить.

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