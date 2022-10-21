Вильфанд посоветовал водителям Москвы не торопиться менять летнюю резину на зимнюю

Дорожная структура Московской области не советует менять резину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столичным автомобилистам не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю. «Переобуть» машину можно, когда выпадет снег, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Дорожная структура Московской области не советует менять резину пока что, особенно, если она шипованная, поскольку ее нужно надевать, когда появляется снег, хотя бы периодически. Я с этим согласен», - отметил синоптик.

По словам метеоролога, столице еще далеко до снега. Пока температуры в городе не такие низкие, они не влияют на эластичность резины. Вильфанд добавил: если в эти выходные кто-то захочет заменить летние шины на зимние, то нужно брать резину без шипов.

Ранее не торопиться со сменой летней резины на зимнюю призвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как сообщал KP.RU, у столичных водителей есть еще почти две недели в запасе.