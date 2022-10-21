Еще один штаб по сбору гумпомощи для новых регионов РФ открылся в Москве

В штабе работают студенты-волонтеры. Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Российском университете транспорта (МИИТ) отрылся штаб для сбора помощи жителям новых регионов РФ – «Москва помогает». Он работает в будние дни с 10:00 до 19:00 по адресу: улица Образцова, дом 21, сообщили на сайте столичной мэрии.

Горожане могут принести в пункт помощи необходимые вещи и товары: еду, одежду, игрушки, спальные принадлежности, средства личной гигиены, канцелярию, бытовую технику и прочее. В штабе работают студенты-волонтеры.

Кроме того, в октябре в столице также заработал штаб на базе Университета науки и технологий МИСиС. Вещи можно принести по адресу: Ленинский проспект, дом 6. Всего в городе гуманитарную помощь принимают в 13 отделениях.

Грузы из столицы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области привозят специалисты ГУ МЧС России и добровольцы «Российского Красного Креста».

Ранее KP.RU сообщал, что 27 сентября на избирательных участках в Москве подвели итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов. В состав России вошли Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожье и Херсонская область.