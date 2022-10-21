Дептранс увеличил число травмаев на линиях в Москве на 10%

На 14 маршрутах в столице трамваи стали ходить чаще Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 14 из 35 трамвайных маршрутов на 10% увеличено количество единиц транспорта, из-за чего ждать очередной трамвай приходится гораздо меньше, сообщает столичный Дептранс. Речь идет о маршрутах № 2, 6, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 49. Они обслуживают около 150 тысяч пассажиров.

- Мы делаем всё, чтобы наземный городской транспорт становился ещё быстрее и удобнее для жителей - эту задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин, - прокомментировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ежедневно выходящий на линии парк пополнили за счет 43 новых трехсекционных низкопольных вагонов «Витязь-Москва». Кроме того, ремонт поврежденных трамваев теперь проводится быстрее - приведенные в порядок вагоны возвращаются на линии. Всего столичный трамвай обслуживает 500 тысяч человек.

Ранее KP.RU сообщил о запуске нового тематического поезда в столичном метро.