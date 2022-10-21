В аэропорту Домодедово планируют открыть комнаты для курильщиков

В пассажирских терминалах могут появиться курительные комнаты Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Для курящих пассажиров аэропорта Домодедово внутри пассажирских терминалов могут оборудовать специальные комнаты. Вопрос их создания изучается руководством воздушной гавани, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

- В настоящее время курительных комнат в пассажирском терминале Домодедово нет, но их обустройство планируется в ближайшее время. Аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта, - приводит агентство цитату пресс-службы.

Пока пассажиры курят в границах специально отведенных для этого мест на удалении от входов в здание пассажирского терминала аэропорта.

Как ранее сообщал KP.RU, согласно требованиям закона, вернувшего комнаты для курения в аэропорты России с начала 2020 года, такие помещения должны быть оборудованы хорошей вентиляцией, а кроме того, изолированы, чтобы снаружи никто не мог видеть курящих людей.