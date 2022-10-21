Поезда не ходят на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях

Для проезда пассажирам предлагают временно пользоваться поездами, идущими по часовой стрелке на Кольцевой Фото: Михаил ФРОЛОВ

На кольцевой линии метро Москвы по направлению против часовой стрелки временно не ходят поезда из-за упавшего на пути человека на одной из станций, сообщает Дептранс.

- Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями, - говорится в сообщении.

О состоянии пассажира, как и о том, сколько времени понадобится на восстановление движения по Кольцевой линии подземки, пока не сообщается.

Ранее KP.RU рассказал о двух юношах, которые прокатились от станции «Павелецкой» до «Театральной», зацепившись за корпус последнего вагона. Обоих в итоге сняли полицейские столичной подземки. Старшего, 19-летнего москвича, наказали крупным штрафом. Его соучастнику, 16-летнему жителю города Видное, вменили не только нарушение правил транспортной безопасности, но и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.