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Происшествия21 октября 2022 14:40

Поезда не ходят на кольцевой линии метро Москвы из-за человека на путях

Движение составов временно остановлено на путях против часовой стрелки
Ирина РЕБРИКОВА
Для проезда пассажирам предлагают временно пользоваться поездами, идущими по часовой стрелке на Кольцевой

Для проезда пассажирам предлагают временно пользоваться поездами, идущими по часовой стрелке на Кольцевой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На кольцевой линии метро Москвы по направлению против часовой стрелки временно не ходят поезда из-за упавшего на пути человека на одной из станций, сообщает Дептранс.

- Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями, - говорится в сообщении.

О состоянии пассажира, как и о том, сколько времени понадобится на восстановление движения по Кольцевой линии подземки, пока не сообщается.

Ранее KP.RU рассказал о двух юношах, которые прокатились от станции «Павелецкой» до «Театральной», зацепившись за корпус последнего вагона. Обоих в итоге сняли полицейские столичной подземки. Старшего, 19-летнего москвича, наказали крупным штрафом. Его соучастнику, 16-летнему жителю города Видное, вменили не только нарушение правил транспортной безопасности, но и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.