Скверу в центре Москвы могут присвоить имя Юрия Шатунова

Певец и музыкант Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Безымянный сквер на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка в центре Москвы могут назвать в честь экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Соответствующее обращение к мэру столицы Сергею Собянину готовит инициативная группа фанатов певца, сообщают «Аргументы и факты». Пока сообщество поклонников собирает подписи в поддержку инициативы.

- Имя, которое дорого как москвичам, так и россиянам, а также гостям нашей страны, будет закреплено в топонимике города Москвы, жителем которого Юрий Шатунов являлся на протяжении 30 лет, - приводит издание цитату одной из участниц инициативной группы Елены Плениной.

Выбор сквера авторы идеи объясняют двумя причинами. С одной стороны, рядом с ним снимался клип на песню «Розовый вечер». С другой стороны, рядом располагаются две известные концертные площадки - СК «Олимпийский» и КЗ «Мир» - в которых Юрий Шатунов не раз давал концерты, собирающие многотысячную аудиторию.

Для продвижения инициативы ее авторы создали Телеграм-канал и рассказали, где можно оставить подпись в поддержку идеи присвоить скверу имя Юрия Шатунова.

Певец и музыкант Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. После кремации часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую часть развеяли над озером в Мюнхене.