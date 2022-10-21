Движение на Кольцевой линии метро Москвы восстановлено после задержки

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено Фото: Департамент транспорта Москвы

На Кольцевой линии московского метрополитена восстановили интервалы движения поездов, которые были приостановлены из-за находящегося на путях человека. Оно вводится в график, пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что движение на Кольцевой линии приостановили в связи с тем, что на пути движения поездов упал человек. О его состоянии, как и о времени частичного ограничения работы метрополитена на тот момент, ничего известно не было.

Сообщалось, что увеличение интервалов движения составов затронуло направление Кольцевой ветки против часовой стрелки. Пассажиров столичного метрополитена в Департаменте транспорта просили пользоваться поездами, следующими по часовой стрелке, а также радиальными линиями метро.

На момент 18:05 21 октября движение осуществляется в соответствии со стандартным графиком.