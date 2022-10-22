Москвичи назвали топ самых интересных музеев столицы

Государственная Третьяковская галерея возглавила топ по столице, но с небольшим отрывом от "конкурентов" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Государственная Третьяковская галерея возглавила топ самых интересных по мнению москвичей музеев столицы, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob. За нее высказались 16% респондентов.

Немного меньше - 13% голосов - собрал Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. А замкнули тройку два учреждения, о которых упомянули по 7% участников опроса. Это Государственный Дарвиновский музей и Государственный исторический музей.

Вне тройки лидеров, которая оказалась четверкой, но в десятке расположили музеи Московского Кремля, Политехнический музей, Центральный музей ВС РФ и Музей космонавтики. За них отдали голоса от 3 до 5% респондентов.

По 2% набрали Музей Победы, Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова РАН, объединение "Музей Москвы", Музей-панорама "Бородинская битва" и музей занимательных наук "Экспериментариум".

А вот у жителей Санкт-Петербурга предсказуемо с большим отрывом лидирует Государственный Эрмитаж.

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