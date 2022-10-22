Парковки на улицах Москвы даже в зоне повышенных тарифов будет бесплатной 4 и 5 ноября 2022 года

В праздничные дни платить за парковку не придется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День народного единства 4 ноября 2022 года и на следующий день, 5 ноября, парковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно, в том числе и там, где обычно действует повышенный тариф, сообщает столичный Дептранс. Речь идет именно об улицах - за въезд на парковку с ограждением и шлагбаумом нужно будет заплатить.

- Просим автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными - это позволит избежать аварийных ситуаций и сделать дорожное движение ещё безопаснее для всех, — призвал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В сообщении отмечается, что 6 ноября, в воскресенье будут действовать правила оплаты парковки, традиционные для этого дня. Оставлять машину можно будет бесплатно на всех улицах столицы, кроме участков с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Ранее KP.RU рассказал, когда, по мнению синоптиков, автомобилистам Москвы лучше всего заняться сменой резины с летней на зимнюю.