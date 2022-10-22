Частичное солнечное затмение в Москве можно будет увидеть днем 25 октября 2022 года

Наблюдать за затмением Солнца можно только через затемненные фильтры без увеличения Фото: Мария ЛЕНЦ

25 октября 2022 года произойдет частичное солнечное затмение, максимум которого для наблюдателей в Москве придется на 13:38. В этот момент солнце будет располагаться на высоте 20 градусов от горизонта. Луна частично скроет его диск.

Погода, по данным Росгидрометцентра, будет располагающей. Ожидается переменная облачность с частыми прояснениями, дождей не ожидается. Ветер будет небольшим, а давление высоким - 752 мм ртутного столба.

Несмотря на фрагментарный заслон солнца наблюдать явление стоит лишь через затемненные стекла, чтобы не навредить органам зрениям. Категорически запрещено смотреть на солнце через оптику - бинокли и телескопы. Это вызовет ожог глаз.

Ранее KP.RU сообщил, что синоптики объяснили с научной точки зрения периодические появления "кровавой" Луны в небе над Москвой.