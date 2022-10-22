Синоптик Шувалов: заморозки в Москве начнутся с 24-25 октября 2022 года

В последнюю неделю октября в столице ударит мороз, но снег синоптики ждут только в ноябре Фото: Олег ЗОЛОТО

С 24-25 октября 2022 года в столице начнутся заморозки, а в период с 26 по 28 октября среднесуточная температура будет держаться на уровне 5 градусов мороза, заявил News.ru руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

Синоптик также отметил, что 23 октября 2022 года в столице пройдут проливные дожди. Дневная температура при этом составит 6-8 градусов тепла.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам Москвы пока не менять летние шины на зимние. Лучше всего это сделать незадолго до выпадения первого снега. А в ближайшую неделю этого не придвидится. Синоптики предполагают, что первый снегопад в 2022 году москвичи увидят только в первых числах ноября, а устойчивый снежный покров сформируется в декабре.