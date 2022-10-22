Гигантские очереди на балет «Щелкунчик» у касс Большого театра в Москве попали на видео

Очередь начала формироваться еще ночью Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 октября в кассах административного здания Большого театра начали продавать билеты на знаменитый новогодний балет «Щелкунчик», из-за чего желающие его посетить выстроились в гигантскую очередь еще с ночи за несколько часов до начала рабочего дня кассиров. Людей оказалось так много, что сотрудника ЧОПа были внуждены выставить ограждения. Гигантская очередь попала на видео, снятое очевидцами.

Ажиотаж для покупки билетов на «Щелкунчик» традиционен. Сначала билеты реализуют оффлайн, позднее - если останутся экземпляры - их продают через сайт театра. В обоих случаях для покупки понадобится паспорт того, кто собирается посетить представление.

Однако при покупке оффлайн зритель должен явиться лично - ему продадут именной билет. Он может приобрести и второй именной билет на другого зрителя, но для этого понадобится предъявить паспорт. Второй билет можно купить и на ребенка при условии, что сопровождать его будет именно покупатель, уже купивший билет для себя.

22 октября начали продавать билеты на первые показы «Щелкунчика» в этом году, которые запланированы на 24 и 25 декабря. Онлайн-продажа билетов на них откроется в 11:00 24 октября. Билеты стоят от 1500 до 15000 рублей.

23 октября стартует оффлайн продажа билетов на спектакли 29 декабря. Всего до Нового года пройдет 9 показов. Со 2 по 7 января 2023 года «Щелкунчик» покажут еще 8 раз. Подробное расписание и правила продажи билетов в 2022 году можно увидеть на официальном сайте Большого театра.

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